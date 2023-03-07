محدث: شهيد وإصابات إحداها خطيرة بجنين

ستشهد شاب وأصيب عدد آخر بجراح مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد محمد وائل غزاوي ( ٢٦ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين، وإصابة 5 آخرين بجراح.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوة خاصة للاحتلال تسللت عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.

يتبع ..