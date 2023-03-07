محدث: شهيد وإصابات إحداها خطيرة بجنين

ستشهد شاب وأصيب عدد آخر بجراح مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد محمد وائل غزاوي ( ٢٦ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين، وإصابة 5 آخرين بجراح.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوة خاصة للاحتلال تسللت عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.
وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.
وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.
كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.
🎥 لحظة اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال فوق مخيم #جنين #البزنس90 #ليله_النصف_من_شعبان pic.twitter.com/t37BBsr243— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
الدخان لا زال يتصاعد من المنزل المحاصر في مخيم جنين#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #الأسرى #جنين#رصيف_العالم #السعودية #رمضان_2023 #النصر_السعودي pic.twitter.com/RZOnxvoodw— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
🎥 مشاهد من تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين بين القوات الخاصة والمقاومين الفلسطينيين#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #الأسرى #جنين#رصيف_العالم #السعودية #رمضان_2023 #النصر_السعودي pic.twitter.com/SbYWpMTs5m— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
🛑 تغطية صحفية: قوات الاحتلال تستهدف سيارة الإسعاف التي تنقل الإصابات في مخيم #جنين.#البزنس90 #ليله_النصف_من_شعبان #جسر_الملك_فهد pic.twitter.com/7CvrT7ED94— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
⚡️ #فاصل_الرسالة| قلعة جنين البطولة والتحدي#إنتاج_الرسالة#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #الأسرى #جنين #نابلس #عملية_حوارة#رصيف_العالم #السعودية #رمضان_2023 #النصر_السعودي pic.twitter.com/KxSTQlJld4— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
يتبع ..