سياسات الاحتلال الإرهابية بحق أبناء شعبنا مصيرها الفشل

شدّدت فصائل فلسطينية على أن المقاومة في الضفة المحتلة لن تتوقف، مؤكدة أن سياسات الاحتلال الإرهابية من قتل وتدمير بحق أبناء شعبنا مصيرها الفشل.

وحذّرت الفصائل في بيانات منفصلة، مساء الثلاثاء، الاحتلال (الإسرائيلي) من نتائج المجازر التي يقترفها في مدن ومخيمات الضفة المحتلة.

واستشهد 6 شبان وأصيب 16 آخرون بجراح، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين ومحاصرة منزل وقصفه بالقذائف المضادة للدروع.

المقاومة مستمرة ومتصاعدة

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

ولفت قاسم إلى أن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال.

المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، قال: "إن العدوان الفاشي على جنين، وسياسة القتل والتدمير لأبنائنا ومقدراتنا، لن ترهب شعبنا الفلسطيني الثائر حتى نيل الحرية".

وأضاف: "السياسات الإرهابية للاحتلال نتائجها الفشل، والسياسات القمعية والاقتحامات وتدمير المنازل وقتل الأطفال تعزز روح التحدي والصمود لدى أبنائنا حتى دحر الاحتلال".

الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

واعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عزالدين، أن ما يجري في مخيم جنين هو إجرام جديد يمارسه الاحتلال ضد المخيم وأبناء شعبنا الصامد.

وقال عز الدين: "سيبقى الاحتلال يفشل أمام صمود مقاومي شعبنا، وسيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته التي يمارسها كل يوم والتي ستنقلب عليه نارا وجحيما".

جنين ستبقى وقودًا لإشعال الانتفاضة الشاملة

بدروها، قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في بيان، إن جنين ستبقى وقودًا لإشعال الانتفاضة الشاملة.

وتوجّهت الجبهة بتحية إجلال وإكبار إلى شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا، اليوم، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين، كما توجهت بالتحية إلى سواعد المقاومين الذين أسقطوا عددًا من طائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المخيم.

وشدّدت على أن جنين ستبقى شوكة في حلق العدو، "ولن تُكسر أبدًا، وستكون وقودًا لإشعال انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال".

وأشارت إلى أنّ الملحمة البطولية التي يجسّدها شعبنا في أحياء الضفة الغربية وشوارعها وأزقتها ومدنها ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة شعبنا التي لم تتوقف يومًا.