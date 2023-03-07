فصائل المقاومة: شلال الدم الفلسطيني على أرض الضفة سيشعل نار الثورة والمقاومة

زفّت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى علياء المجد الشهداء الأبرار والمقاومين الأحرار الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات العدو الغاشم لمخيم جنين الثورة والبطولة.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن هذا الشلال النازف من الدم الفلسطيني على أرض الضفة الباسلة سيشعل نار الثورة والمقاومة رداً على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، وردنا قادم لا محالة.

وتوجهت بالتحية للمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في التصدي لقوات الاحتلال الغاشمة وحققوا اصابات محققة في جنوده وآلياته.

وأكدت أن طريق الاشتباك مع العدو وجنوده الصهاينة هو السبيل لمواجهة عنجهية الاحتلال وحكومته الفاشية واجراءاتها الاجرامية.