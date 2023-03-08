72 شهيداً في الضفة بينهم 13 طفلاً وسيدة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة المحتلة منذ مطلع العام الجاري 2023، إلى 72 شهيداً، بينهم 45 من محافظتي نابلس وجنين.



وأوضحت وزارة الصحة أن 13 طفلاً وسيدة فلسطينية، استشهدوا بعد إصابتهم برصاص الاحتلال منذ بداية العام.

وتصدرت محافظة جنين عدد الشهداء بارتقاء 27 شهيداً من أبنائها، تليها محافظة نابلس التي قدمت 18 شهيداً.

كما استشهد 7 مواطنين من محافظة الخليل، و6 من القدس، و5 من أريحا والأغوار، و3 من محافظة قلقيلية، وشهيان من محافظة رام الله والبيرة، وشهيدان من بيت لحم، وشهيد من سلفيت وآخر من طوباس.

وخلال العام الماضي 2022 وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (176) مواطناً، بينهم (45) طفلاً وطفلة، و(7) نساء، و(4) مسنين، في رقم هو الأعلى في الأربعة أعوام التي سبقها، وما يعادل تقريباً ضعف الشهداء الذي ارتقوا في عام 2021، فيما بلغ عدد الجرحى (8757) جريحا.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال (6551) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين (1512) اعتداءً، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (2970) اعتداءً.