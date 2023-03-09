اشتية: ملتزمون بجميع الاتفاقيات مع النقابات والنسب عن توفر الأموال

قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الخميس إن حكومته ملتزمة بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

وأوضح اشتية في ختام الجلسة الاستثنائية للحكومة برام الله، إن وزارة المالية ستعمل على توفير راتب كامل لشهر رمضان، وستقوم بالاستقراض من البنوك.

وتطرق اشتية إلى عموم الموظفين الذين لا تمثلهم نقابات، مؤكدا على مطالبة وزير المالية بتقديم مقترح حتى نهاية الشهر الحالي لمساعدتهم، وكذلك صرف علاوة للعاملين في الأجهزة الأمنية.

وفيما يخص الخصومات، قال اشتية :" هناك قانون للعمل والعمال وقانون للخدمة المدنية، ومن يداوم ومن لا يداوم، وسننظر بايجابية لموضوع الخصومات وآمل العودة للخدمة".

وطالب بالعودة إلى المدارس ووضع خطة للتوجيهي، على أن يقوم المعلمون بالتعويض ضمن الخطة التي تضعها وزارة التربية.

وفيما يتعلق بإضراب نقابة المحامين، بين اشتية أن وزير العدل سيتابع القضية بين النقابة ومجلس القضاء، لافتا إلى أن عباس سيقوم بتشكيل جسم لمجموعة المنظومة العدلية.

ووجه خطابه للنقابات "الغلاء مش عليكم لحالكم الغلاء على الجميع".

المصدر: وكالة صفا