25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) 25عملا مقاوما، من بينها 10 عمليات إطلاق نار، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب إلقاء زجاجة حارقة وعمليتي تصدٍّ للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 10 نقاط

واندلعت المواجهات في بلدة الرام بالقدس، وفي أم صفا وبيتونيا في رام الله، وجبع بجنين، إلى جانب معبر ايال في قلقيلية، ومخيم عايدة ببيت لحم، والعروب بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجزي سالم والجلمة، واليامون وجبع في جنين، كما أسقطوا طائرة استطلاع في المدينة.

كما شهد كل من حاجز صرة وحوارة وجبل جرزيم، ومستوطنة الون موريه والبلدة القديمة في نابلس، عمليات إطلاق نار.

وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، وعلى طريق غوش عتصيون في الخليل، حيث حطموا مركباتهم.