أصيب خمسة مستوطنين على الأقل، في عملية إطلاق نار فدائية وقعت في شارع "ديزنغوف" وسط مدينة "تل أبيب" مساء اليوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حالة أحد المصابين "حرجة"، في حين أصيب الآخرون بجراح متوسطة.

وتنوعت الإصابات، حيث أصيب مستوطن بحالة حرجة وآخر بجراح خطيرة وثلاثة متوسطة، فيما استشهد المنفذ بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال.

وجرت عملية إطلاق النار في مكان واحد في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب"، حيث استخدم المنفذ مسدساً.



وتأتي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

ويمثل شارع "ديزنكوف" كابوسا للاحتلال وأجهزته الأمنية، نظرا لتنفيذ عدد كبير من المقاومين عملياتها فيه، والتي أثخنت فيها المقاومة الفلسطينية بالاحتلال. وشارع ديزنغوف هو أحد الشوارع الرئيسية في "تل أبيب" وتنتشر على جنباته عشرات المطاعم والحانات والمحلات التجارية، وسماه الاحتلال بهذا الاسم نسبة لـ"مائير ديزنغوف" أول رئيس لـ"بلدية تل أبيب"، ويوصف أحيانًا بأنه "شانزليزية تل أبيب".

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