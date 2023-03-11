28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

نفذ مقاومون فلسطينيون 28 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس، خلال 24 ساعة أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، وإلقاء عبوات ناسفة زجاجات حارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

واعترف الاحتلال، اليوم الجمعة، بمقتل مستوطنة في منطقة حوارة بعملية دهس وقعت قبل أسبوعين.

وأصيب 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية، نفذها الشهيد المعتز بالله خواجا في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب"، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر في الخليل.

وألقى الشبان الثائر عبوات ناسفة صوب حاجز قلنديا في القدس، وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حوسان في بيت لحم، وأحرقوا نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة المغير برام الله.

واندلعت مواجهات في 17 نقطة مختلفة، شهدتها مناطق رام الله وطولكرم ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 1177 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال شهر فبراير/شباط، أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين، وإصابة 43 جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.