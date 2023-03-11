إفادة الدكتور الدجاني بقضية وفاة ياسر عرفات

نشر موقع أيقونة ثورة، إفادة د. احمد هشام الدجاني زميل الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة قبل نحو تسعة أعوام، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وعثر على الطبيب الطريفي وهو طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ويعلن عن وفاته لاحقاً.

إفادة د. احمد هشام الدجاني

17-3-2012

بعد تأدية يمين القسم

الاسم: احمد هشام محمد جمال محمد كمال الدجاني

المهنه: طبيب اسنان

طبيعة العلاقة مع الاخ ابو عمار: أحد اطباء الاسنان الذين قاموا بعلاجه

تاريخ العلاقة: قبل اجتياح المقاطعة بشهرين واستمر بعد الاجتياح يعني بشهر 2 - 2001 واعتقد انها استمرت لغاية شهرين قبل استشهاده

العنوان: كفر عقب – مقابل مصنع عرق جبران

رقم البيت: 2975944

رقم الجوال:0545656082

رقم العياده:2956908

س: ماذا حصل خلال زيارة الرئيس ابو عمار لك، ونتأمل ذكر التواريخ؟

ج: لقد قام الرئيس بزيارتي 3 مرات بالضبط اما التواريخ فانا لا اذكر، ما حصل كالآتي لقد جاء الى العيادة الدكتور رمزي خوري وكان قد عالج اسنانه في بيت لحم عند زميله لنا في بيت لحم وقامت بتركيب جسر مؤقت في الفم وحاولت ان تزيله وذلك لكي تضع جسر دائم ولكنها لم تستطع فطلبت منه ان ياتي عندي على رام الله وذلك لكي اكمل علاجه فجاء الى العيادة وقمت بإزالة الجسر له وقمت بعلاجه وبعدها طلب مني ان اكمل معالجة اسنانه وهكذا وفي احدى الزيارات قال لي بان الرئيس يحتاج الى علاج اسنانه.

س: هل كانت هناك علاقة شخصيه بينك وبين الرئيس؟

ج: لا لم يكن هناك علاقة شخصيه، فقلت له اهلا وسهلا وطلبت منه ان لا يأتي في النهار بل في الفترة المسائية فكانت زيارات الرئيس في المساء.

س: من كان يحدد موعد الزيارات؟

ج: انا كنت اقول فقط في المساء وهم يحددوا وكان يأتي ومعه 20 شخص من المرافقين وفي الزيارة الاولى كان عنده ضرس في الفك السفلي على الجهة الشمالية فكنت اسأله اذا كان مؤلم فقال لي بانه بيلسع فانا اشتغلت له بهذه الاضراس تقريبا 3 زيارات

س:هل كان هذا ضرس واحد ام اكثر؟

ج: ضرسين بجانب بعضهم وكانت زيارات الرئيس بالعدد 3 زيارات وكل مرة كان ينزل من العياده يجد حوالي 10.000 شخص من البلد بانتظاره على باب العيادة وكانوا يهتفوا "بروح بدم نفديك يا ابو عمار" فكان يقول بروح بدم نفديك يا فلسطين وكان هذا الحدث قبل الاجتياح ولكن اليهود كانوا يدخلوا على المقاطعة وكان يأتي خلسه وبسرعة وكان يقوم بتقبيل الاطفال ويقبل ايادي السيدات.

س: اين تقع عيادتك بالضبط؟

ج: مقابل مسمكة فلسطين ، وانقطع فتره عندما حدث الاجتياح وبعد الاجتياح كان يتم الاتصال بي ويقولوا بان الرئيس بحاجه الى تصليح اسنانه وكانت اول زياره لي الى المقاطعة ولم يكن عندهم معدات او الالات ولا اي شي وانا لا استطيع ان احمل معي ماكنات سواء آله صغيره تعطي ضوء وذلك لكي استطيع ان ارى اسنانه وما هي الشكوى التي يعاني منها وجدت ان هناك اضراس بحاجه الى معالجه وقلت لهم بانني لا استطيع ان اقوم بعمل اي شي في الوقت الحاضر الا اذا استطعتم ان تحضروا لي آله للعمل هنا واخبرتهم بانني اعلم بوجود آله تستطيع انت ان تقوم بتحريكها من مكان لمكان فسألوني ان كنت اعرف من اين يمكن الحصول على آله بهذا الشكل فقلت لهم انني سوف اسأل وفي ذلك الوقت كان هناك مؤتمر لاطباء الاسنان في عمان وقمت بسؤال عن هذه الآلة واذا كان من الممكن الحصول عليها فقالوا لي بان هناك آله سويسريه موجود وكيلها هنا في عمان وبامكانك سؤاله فعندما وصلت سألته فقال لي بانه سوف يبعث الاوراق الخاصه بالاجهزة وسوف يرسل لي تكلفتها لترى ما يناسبك وعندما وصلت الى المقاطعه ذكرت للدكتور عمر دقه عن وجود آله بهذا الشكل وهي آله اكثر من معقده وسهلة الحركه والنقل وانت لست بحاجه الى اسلاك وذكروا لي بان هذه غاليه جدا كان سعرها حوالي 25,000$ وقالوا لي بانهم وجدوا آله ارخص منها هنا وقالوا لي بان ابو عمار لا يمكن ان يدفع 25.000 في آله وقالوا لي بانهم يستطيعون ان يحصلوا على ماكنه اخرى وبسعر اقل فوافقت وبعد مده اتصوا بي وقالوا بان الماكنة وصلت عمان ولكنهم لم يستطيعوا ادخالها وفي تلك الفترة كان هناك مؤتمر في البحرين وكان هناك ابو مازن فقلنا باننا سوف نكلم الرئيس ابو مازن بحيث يقوم بإحضارها معه واعتقد بانهم كلموا ابو مازن وقام بإحضارها وعندما وصلت الماكنة فطلبوا مني القدوم.

س: في تلك الفترة هل تذكر كيف كانت العلاقة بين الرئيس وابو مازن؟

ج: في تلك الفترة لم تكن العلاقة طيبه ولكنه احضر آله واعتقد بان الماكنة أمريكية واعتقد انه تم احضارها من مستودع لطب الاسنان وهو ملك لابن ناصر القدوة وكان ثمنها نصف تكلفة الاله الاولى التي انا اقترحتها وبعد ما قمنا بدراسة الاله وكيفية تشغيلها وطريقه عملها في يوم من الايام قاموا بالاتصال بي وكنت بالغرفة السفلية الموجود بها العيادة الموجود بها عمر دقه وقام الرئيس ابو عمار بمد يديه وقال لي تفضل واذا به تاج ( ضرس صغير يمين) وهو رقم خمسة موجود في الفك العلوي وقمت بفحص الضرس فوجدت بان الجذر ما زال بحالة جيده وبالإمكان تركيب ضرس جديد والمرة التالية قمت بأخذ قياسات وذلك لتركيب ضرس مكانه فعندما اتيت لتركيبه وجدت بان اسنانه مائلين ولم استطع تركيب الضرس فطلبت ان اخذ قياس ثاني وذلك لكي اقوم بعمل الضرس الذي خلفه وذلك لكي يصبح قطعتين وقمت بتحضيره في المختبر وعندما اتيت قمت بتركيب الضرس الخلفي والضرس الامامي وضعت له برغي ذهبي وقمت بوضع الجسر وكانت هذه 3 زيارات متتابعة وقتها كان عندي مؤتمر في لبنان وعندما عدت من لبنان مريت على المقاطعة فقالوا لي كيف انت بتسافر بدون ما تخبرنا ويجب عليك ان تعلمنا ثم تسافر.

س: من الذي قال؟

ج:واحد من الموجدين ولا اعلم ان كان الدكتور عمر او غيره فقلت لهم بانني لست موظف عندكم وانني اتي برغبه مني وبعدها بدأت انا بالابتعاد عن الموضوع وكانوا يقوموا بالاتصال بي ولكن في مرة من المرات اتصلوا بي وقالوا بان الرئيس تعبان جدا فذهبت الى هناك هذا بعد الاجتياح ووجدت بان ضرس العقل اليمين السفلي يؤلم ووجدت ان الخد ملتهب وغالبا" من جراء استخدام شيء لتمويت العصب في الضرس كان احد الزملاء وهو سعيد درس رحمه الله وضعه له كنوع من العلاج وذلك لانه وجد العصب مكشوف فقمت بإزاله الغطاء الموجود على الضرس وقمت بوضع ماده وذلك لتخفيف الالم وتخفيف الوجع وقمت بإغلاقه وذلك لكي لا يتأثر الخد مره اخرى وطبعا في هذه الزيارة كان الرئيس تعبان بشكل كبير.

س: ما هي الماده؟

ج: تدعى ديفيدليزنك ايجنت تستخدم لتمويت العصب فعندما وصلت وجدت الرئيس نائم على سرير بسيط ومرتدي بجامه بسيطه جدا وكان تعبان بشكل كبير جدا ووجدته بهيئة ضعيف جدا وكانت هذه قبل سنه من وفاته وجدت بان كل شي متوفر على الكمبيوتر الخاص بدكتور عمر دقه كنا انا والدكتور سعيد بعد ان ننتهي من العلاج نجلس عند الدكتور عمر ويقوم الدكتور عمر بتسجيل بالضبط بماذا كنا نفعل.

س: في الفك السفلي هل قمت بالخلع او بالحفر؟

ج:بالنسبه للرئيس ابو عمار كانت جميع اضراسه موجوده ولم يكن اي منها مخلوع وبعدها في الفترة التي ذكرت بها انه اعطاني ضرس كان هو الوحيد الناقص في اسنانه وفي اخر زياره وكانت قبل شهرين من وفاته قالوا لي بان ضرس العقل ضعيف جدا ويسبب له الالم وعندما وصلت الى هناك كان ضرس العقل يسبب التعب للسيد الرئيس وكان القرار هو خلع ضرس العقل وعندما تم اخذ قرار قلع ضرس العقل وانا خارج من هناك قمت بالمرور على الدكتور رمزي قلت له بان هذا الضرس بحاجه الى اخصائي جراحه وانا انصح بدكتور اسامه ملحيس وكان في فتره من الفترات كنا نعمل محاضرات للزملاء قبل امتحان النقابة وجدته هناك وكان له زياره عند الرئيس وبعد الزيارة طلبت منه ان يخلع ضرس لابني هاني فحاول ان يخلعه عندي بالعيادة ولكنه لم يستطيع فأخذه معه الى نابلس ليخلعه هناك وذلك لانه في تلك الفترة لم يكن هناك الكثير من أخصائيين الجراحة وكان في تلك الفترة حوالي 3 فقط من الأخصائيين وانا اعرف الدكتور اسامه ملحيس وكان هناك قرابه بينه وبين رمزي خوري واتصلوا فيه في يوم من الايام وقالوا انه سوف يتم خلع ضرس الرئيس في اليوم المحدد عند الساعة السادسة فعندما ذهبت وجدت بانهم قاموا بالبدء في العمل وكانوا قد بدأو في الساعة الخامسة وعندما وصلت كان قد تم خلع الضرس يعني اخذ منهم ساعه لخلع الضرس فعندما دخلت قال لي الرئيس انت فين انت فين واعتقد بان هذه الاضراس قد تكون متعبه وكان الفك السفلي لابو عمار يتحرك ويهتز باستمرار وكان يقوم بقرط شفته باستمرار واعتقد بان هذه الاشياء ادت الى التصاق السن في العظم وهذا السبب الذي ادى الى ان يأخذوا ساعه لإزالة ضرس العقل

س: هل تستطيع ان تعرف بان الاضراس مهتريه حسب العمر هل السن للشب نفس السن عند الشخص العجوز؟

ج: حسب اعتقادي ان الاشياء التي مرت على الرئيس اثرت على صحته وعلى اسنانه ومن المؤكد ان حادث الطائرة ايضا اثر عليه ومن ثم حكة الاسنان الدائمة لابد ان اثرت عليه وبالنسبة لعمره فان سطح الاسنان من المؤكد اهترى طبعا مع الوقت والمؤكد انه بهذا العمر تكون الاسنان فيها تكلس مما ادى الى التصاق الاسنان بالعظم

س: لقد قلت انك كنت تلتقي والدكتور سعيد درس عند ابو عمار؟ ما هي العلاقة بينك وبين سعيد درس؟

ج: الدكتور سعيد درس كان نقيب اطباء في تلك الفترة وفي الفترة التي كنت اغيب بها انا كانوا دائما يطلبوا الدكتور سعيد درس وعندما كنت أصل للعيادة كنت دائما أجد الدكتور سعيد درس موجود وهو زميل لي ولقد تساعدنا في مره من المرات في معالجة 3 اضراس علويه موجودة في الجهة اليمين قبل حادثة ضرس العقل.

س: هل التقيت انت والدكتور سعيد درس في المؤتمرات المختلفة؟

ج: انا حضرت معه مؤتمر في لبنان وفي سوريا

س: ما هو تقيمك له كطبيب اسنان؟

ج: كان اهتمامه من جهة سياسية في الاول يساري وبعد ذلك أصبح ميال لفتح اما كطبيب اسنان فهو جيد.

س: لم تستطع التحديد ان كان سبب الضعف عند ابو عمار هو من الاسنان او من اي عامل اخر؟

ج: كان متألم من الاسنان ولم يكن قادر على النوم وكان هزيل الجسم والخد كان ملتهب وليس هناك انتفاخ بسبب المادة التي تم وضعها في الضرس وإذا كان الدواء قوي جدا فسوف يؤثر على الأنسجة.

س: هل رأيت هذا الالتهاب؟

ج: نعم , ولكنني اضطريت الى فتح الضرس وقمت بتنظيفه وأغلقته بشكل كامل بحيث ان لا تخرج المادة من الضرس مرة اخرى على الخد وبتالي يؤدي الى التهاب الخد .

س: من الاشخاص الفنين من كان يحتك بك؟ بحيث كان عمر يقوم بمرافقته بشكل دائم؟

ج: نعم لقد كانوا مجموعه يأتوا مع الرئيس اما بشكل فني فلا أحد كان يسأل شو وضع الرئيس وفي المرات التي كان يأتي بها الى العيادة لم يكن مع عمر الابتوب ولكن عندما كنا بالمقاطعة كان عمر يقوم بتسجيل كل شي ولكن عندما جاؤوا للعيادة في المرة الاولى طلبت صورة اشعه

س: اين تم عمل صورة الأشعة؟

ج: اعتقد عند الدكتور بسام رشيد فقاموا بعمل الصورة واحضروها وانا على هواها اشتغلت اول مره وثاني مره وثالث مره.

س: هل كان يتم الاحتفاظ بها عندك؟

ج: لا ولكنني طلبت ان تبقى عندي ولكنهم رفضوا واخر مرة عندما جاؤوا سألتهم عن صورة الأشعة قالوا انهم لا يعرفون اين هي وطلبوا مني ان لا اذكر امام السيد الرئيس انهم نسوا الصورة.

س: من الذي طلب منك ذلك؟

ج: الدكتور عمر دقه وايضا عندما ذهبت الى المقاطعة ايضا سألت عن الصورة فقالوا لي بانه احتمال في فتره الاجتياح كل شي تخربش ومعناه ان الصورة غير موجودة ولقد طلبت منهم امر اخر وهو قبل مجيء الرئيس ان يقوموا بإجراء فحوصات كامله له فانا لا اعلم ان قاموا بإجراء فحوصات له او لا ولكنني طلبت ولكن اعتقد بان هذه الفحوصات موجودة على جهاز الكمبيوتر.

س: من كان موجود في غرفة العلاج؟

ج: كنت لوحدي من طرفي اما من جهة الرئيس فكان الدكتور عمر والدكتور رمزي وابو اياد ومعهم حارس الرئيس وفي الخارج يكونوا مجموعه وبالإضافة لهم كان المصور الذي يقوم بتصوير الرئيس

س: هل كنت تشعر بالضيق بوجود اربعه او خمسة اشخاص في العيادة برغم من ان العيادة صغيره؟

ج: المشكلة كانت في غرفة العيادة التي يكون بها عمر دقة في المقاطعة كانوا يكونوا عشرين ولم يكن هناك مكان تستطيع ان تتحرك به

س: لقد قمت بعمل حشوات 6 و 7 وكان عند الرئيس ميزة انه كان يفرز الكثير من اللعاب هل لحظت هذا الشي؟

ج: انا دائما السكشن عندي شغال.

س: في المرة الأخيرة انهيت العلاج ولم تراه مره اخرى؟

ج: اخر مشوار في العيادة ذكروا له عن وجود شهداء وجرحى في مخيم الامعري فقال لهم بانه يريد ان يمر عليهم وكانت هذه اخر زيارة وكان وضع اسنانه جيد جدا وبعدها لم اراه

س: من جاء من المعارف عندك بعد معالجة السيد الرئيس؟

ج: الدكتور عمر دقه ورمزي وابو اياد وبعث قريبه له قامت بمعالجة اسنانها

س: بالنسبة لفايزة هل كانت تأتي لوحدها ام كان يأتي معها أحد ما؟

ج: مرتين لوحدها ومرة جاء معها فايز

س: من هي الطبيبة التي حولت رمزي لك؟

ج: لا اذكر ولكنها طبيبة اسنان وزوجها طبيب مسالك بوليه وابنها جورج وهو طبيب اسنان

س: من قام بزيارتك للعلاج في عيادتك؟

ج: جاء احد حراس السيد الرئيس ويوجد مجموعه من خارج الدائرة فمثلا عندما كنت مغادر الى البيت جاء احد الاشخاص وقال لي انه اصيب في الاجتياح وهذا بعد الاجتياح بحوالي سنه وقاموا باصلاح فكي ولكنني لا اشعر براحه بشكل كبير من هذا العمل فقلت له انني اعرف أخصائيين جيدين في انجلترا فاذا امكانك الحصول على تحويله من هنا فمن الممكن ان يقوموا بمعالجتك فاعطاني الاوراق الخاصة له وقمت بأرسالها الى اخصائي يعمل في مستشفى شيرن كروس في بريطانيا وفحص الاوراق هو وزملائه وبعث بانه من الممكن ان ياخذوا قطعه من الفك ومع قطعه من الانسجه وبامكانه ان يقوموا بتركيب الفك مره اخرى له وهذه العمليه ممكن ان تكلف المستشفى حوالي 5000 استرليني وله والى زملائه الذين يريدون ان يقوموا بالعمليه حوالي 5000 استرليني واعطوه للسيد ياسر الاعرج اعطوه تحويله وفلوس وذهب الى لندن وعالجوه وقام بمحاسبة المستشفى ولم يحاسب الاطباء الى اليوم وقاموا بإرسال الفواتير لي وانا هنا سألت ياسر وقال بانها موجوده في المحاسبة وبقيت القصة حتى وصلت الى المقاطعة قمت بسؤال الدكتور رمزي وقال لي ان ارجع الدكتور يوسف عبدالله وعندما سألته قال بانه مسؤول عن عائلات الشهداء ولكنهم يريدون متابعة الموضوع والى الان لم يتم دفع الفواتير .

س: لقد قلت انك استمريت في علاج السيد الرئيس ووقت غيابك كان يستلم الدكتور سعيد درس؟

ج: في الاغلب في اثناء سفري وعندما اعود ايضا كان موجود

س: لقد سمعت عن وجود سولنغ في هذه الفترة هل لاحظته؟

ج: انا لم ارى

س: عند من تم عمل الاسنان؟

ج: عند مختبر ابو سمره وكان ابنه هو الذي يعمل وانا من وصى عليهم ولكن المختبر لا يعلم لمن هذا العمل

س: من كان موجود في هذا العلاج؟

ج: انا ولم يكن سعيد موجود في هذه الزيارات

س: هل تذكر ماذا فعلت انت والدكتور سعيد في اسنان السيد الرئيس؟

ج: لقد كانت في الفك اليمن العلوي وكانت تحتوي على حشوات قديمة تجميلية فقمنا بإزالتها وضعنا حشوات معدنيه

س: هل سبق ان قاموا بسؤالك عن التكلفة؟

ج: مرة واحده في الفترة التي كان العمل في العيادة قال وفي ثاني زيارة قال السيد الرئيس للرمزي عن الاتعاب فانا قلت بانني لا اريد اتعاب انا قمت بعمل اسنانه لرمزي حوالي 3 جسور وجاء ودفع ولكنني استغربت انه احضر شخص معه.

س: متى تم خلع ضرس العقل من قبل الدكتور اسامه؟

ج: غالبا قبل وفاة السيد الرئيس بشهرين.

س: عندما قمت بزيارته هل كان رمضان؟

ج: لا قبل رمضان.

س: من الذي اعطاك موعد الحضور على الساعة السادسة؟

ج: الدكتور عمر وكنت اعرف بان الدكتور اسامه موجود وكانوا منتهين توا من عملية الخلع.

س: ولكن قبل ذلك عندما ذهبت وكان معمول له حشوة عقل ما هي المادة باعتقادك وهل كان تكسفيد لونها اسود؟

ج: هذه قبل خلع ضرس العقل بحوالي سنه.

س: لا اعتقد أنك وضعة المادة السوداء؟

ج: لا انا غيرت لانني اريد ان اريح الضرس وغلبا انني وضعت فيرموغلزون او يجنول.

س: عندما غيرت عليه هل كان هناك روت جانيل او بلد شارمر؟

ج: لا كان البلد شارمر وانه من السايد ولهذا حصل التهاب للخد ولكن اعتقد انها عندما كتبت على الكمبيوتر كتبت اقوى من التكسفيد.

س: ليست موجودة في الكمبيوتر؟

ج: لا مكتوبه في الكمبيوتر ولقد تم الانتهاء منها قبل الخلع وقد وضع بها هيموبيبتيس واغلقت وظلت لسنه حتى حصل الالم .

س: هل كان هناك بيرن معين او انه كان هناك امفلنيشن في السايد اللسن؟

ج: لقد قلت لك انه في تلك الليلة لم يكن نائم وهذا كان قبل بسنه وبعد سنه حدث الالم مره أخرى.

س: لماذا نصحت الاستعانة بدكتور اسامه ملحيس؟

ج: وذلك لانه كان هناك التهاب وطلبنا ان يأخذ انتي بيوتك.

س: من الذي حدد استخدام الانتي بيوتك؟

ج: وذلك بسبب وجود التهاب يجب ان يتم اخذ انتي بيوتك والدكتور عمر هو اعلم بالأدوية التي يأخذها.

س: ما هي قناعتك حول المستوى الطبي للدكتور عمر؟

ج: انا لا أستطيع ان احكم

س: هل نالت اعجابك العيادة الموجودة في المقاطعة؟

ج: المشكلة ان العيادة كانت غرفة صغيره ولا يوجد بها تهويه وبالنسبة للتعقيم لم يكن هناك تعقيم وبالنسبة لآلاتي فانا كنت اخذها معقمه وعندما قمت بالعمل بها في اخر سنه كان الدكتور عمر يعطي الآلات للدكتور سعيد ليقوم بتعقيمها بالعيادة عنده وكان عنده اله تعقيم جيده وكان يحضر الآلات معقمه.

س: من المسؤول عن تعبئه الفلر؟

ج: عند الانتهاء من العمل كان هناك ممرض موجود مع الدكتور عمر يقوم بتنظيف الاله وذلك لانها كانت بحاجه الى تنظيف

س: هل تعلم اين هي الاله حاليا؟

ج: لا اعلم

س: هل بإمكانك ان تذكر لنا الاحداث عندما وصلت الى المقاطعة عندما تم خلع ضرس العقل؟

ج: لقد وضعوا له غرز مكان الخلع وطلبوا منه اغلاق الفك حوالي نصف ساعه وان يخرج للراحة والرئيس لم يفعل ذلك بل بقي يتكلم ولم يرتاح وكان عنده اجتماع وبعد عدة دقائق نزل من الاعلى رئيس المجلس السيد روحي فتوح وطلب ان نقوم بفحص اسنانه فعاينه الدكتور سعيد ووجد ان ضرس العقل يهتز فوضع له نقطتين من البنج وازاله بسهوله .

س: هل تبعتم الهيلنغ للسيد الرئيس؟

ج: انا لا وذلك لانني بعدها بشهر او شهر ونصف قابلت الدكتور عمر في بلازا مول وقال لي بان الرئيس متعب واذا اردت ان اقوم بزيارته فقط هذا ما حصل.

س: من الذي قام بشراء الماكنة؟ او كيف وصلتك المعلومة ان الماكنة موجوده؟

ج: اتصل بي الدكتور عمر وقال لي بان الماكنة احضرت من امريكيا وموجوده في عمان بالمستودع ونحن غير قادرين على ادخالها وانا لا اعلم من الذي اتصل بسيادة الرئيس ابو مازن وكيف تم إدخالها.

س: هل حصل خلاف بينك وبين الدكتور سعيد او الدكتور اسامه في التشخيص او في امور معينه؟

ج: لا كان كل شي واضح.

س: اخر مره شفت الرئيس فيها كانت يوم خلع الضرس؟

ج: نعم وبعدها لم يصح لي ان أزوره وكان دخول المقاطعة ليس بالأمر السهل وكان هناك الكثير من اللجان التي تاتي لزيارته .

س: كيف كانت علاقتك مع الدكتور سعيد درس؟

ج: لقد كان زميل ونقيب اطباء الاسنان.

س: ما سبب زيارته لتركيا هل هي زيارة خاصه ام طبيه؟

ج: انا بالنسبة للدكتور سعيد الفترات التي رأيته بها كانت زيارة لمؤتمر في لبنان وزياره لمؤتمر في سوريا ولكن في احدى المرات عرفت انه كان بزيارة وعندما عاد احضر معه للرئيس بروكسا برش وذلك لانه كان بين اسنان الرئيس فراغات.

س: إذا اراد الجانب الاسرائيلي الوصول الى شخص ما فهناك نقاط ضعف اما بالمال او بالنساء فهل كان الدكتور سعيد يميل الى احدى هذه الجهات بتقييمك الشخصي؟

ج: انا بالنسبة الى كانت علاقتي مع الدكتور سعيد كانت علاقه مهنيه فقط وكان زميل وكنا نجتمع في مؤتمر ولم تكن هناك علاقات او اتصال في خارج نطاق العمل وكانت المرة الوحيدة التي قمت بزيارته كانت عندما عرفت انه مريض بعد فتره من مرضه والمرات الاخرى كانت كلها زيارات ودردشات مهنيه ونقبيه اما كشخص مهني فهو جيد كطبيب اسنان وهذا ما اعرفه.

س: هل قام الدكتور سعيد بزيارة الخط الاخضر؟

ج: الدكتور سعيد قبل ما يصبح نقيب اسنان او في الفترة التي كان بها نقيب اسنان كان دائم النزول الى مناطق ال 48 وكان ينزل ليصلح اسنان السجناء هناك اما بعد الانتفاضة فلم يعد وذلك لان اليهود منعوا الذهاب الى هناك.

س: في معلومات بان الدكتور سعيد سجن اداريا بعد الانتفاضة الاولى هل عندك معلومات حول ذلك؟

ج: لا اعلم

س: الاضراس التي لاحظت بانها محشيه هل تم عملها قبل اللقاء الاول لك مع الرئيس ام بعد ذلك؟

ج: كان للرئيس عنده اضراس كثيره محشيه قديما وكنا نضطر ان نعيد علاجها وكانت هناك اسنان معالجه في غزة وكانت كعدد كامله ولكن الكثير منها كان معالج.

س: الحديث التي تداولته انت والدكتور سعيد كان جميعه في السايد الايمن؟

ج: في الاول كانت اثنتين يسار سفلي وبعدها 3 في الفك العلوي الخلفي.

س: كم ضرس كان معدن؟

ج: اثنتين انا اعملتها وكانت بورسلين وليست فضه.

س: كم برغي موجود؟

ج: واحد ونحن قمنا بتركيبه على ضرس منزوع العصب

س: ما هو أكثر شي يتنشق الأشعة هل المعدن يزيد من اشتناق الأشعة؟

ج: انا لا اعلم

س: بماذا توافقت انت والدكتور سعيد درس وبماذا اختلفتم بالمواضيع الخاصة بالأسنان؟

ج: لا لم نكن نتناقش وهو كطبيب في مهنته جيد.

س: هل لديك ملاحظات أو أقوال أخرى؟

ج: في الوقت الحالي لا يوجد وأنا جاهز لأي استفسار.

تليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها وأمضى في يوم (17-3-2012)، وتم التوقيع عليها.