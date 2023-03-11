الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

رابط فحص قرعة الحج للعام 2023\2024 في غزة

رابط فحص قرعة الحج للعام 2023\2024 في غزة
رابط فحص قرعة الحج للعام 2023\2024 في غزة

الرسالة نت

رابط فحص قرعة الحج للعام 2023\2024 في غزة، أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة للعام الجاري 2023 والمقبل 2024 في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.

وقال الدكتور عادل الصوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، إن مراسم القرعة العلنية هي قرعة علنية أمام جميع الحضور، وسيتم الاقتراع على 2000 اسم من حجاج بيت الله الحرام، وللعام القادم 2400 حاج.

 

روابط ذات صلة: إليك رابط فحص المقبولين في قرعة حج موسم 1444\ 1445 هـ

 

قرعة الحج العام المقبل 2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة (المحافظات الجنوبية) للموسم 1444 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وشارك وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري الذي يزور القطاع في الوقت الحالي قادما من المحافظات الشمالية، في مراسم إجراء القرعة الإلكترونية.

وأجرت الأوقاف قرعة الحج 2023 في بث مباشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

للفحص "اضغط هنا".

 

 

الحج في غزة

وذكر مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة أن عدد المسجلين هذا العام 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وأوضح أنه سيتم هذا العام اجراء القرعة على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

 

روابط ذات صلة: نتائج قرعة الحج في غزة.. أسماء الحجاج المقبولين لعام 2023

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279252

كلمات مفتاحية

غزة حج الحج والعمرة موسم حج 2023 موسم الحج 2023 قرعة الحج قرعة الحج 2023 شاهد بث مباشر لقرعة الحج للعام المقبل 2024 في غزة قرعة الحج للعام المقبل 2024 في غزة قرعة الحج للعام المقبل 2024 قرعة الحج 2024 اسماء المقبولين في حج 2023 اسماء المقبولين في حج 2024 اسماء المقبولين في حج غزة 2023 قرعة حج 2023 قرعة حج غزة 2023 موسم حج موسم حج غزة 2023 موسم حج 2024 موسم حج غزة 2024 إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة رابط فحص قرعة الحج للعام المقبل 2024 في غزة فحص قرعة الحج للعام المقبل 2024 في غزة رابط فحص قرعة الحج 1444 رابط فحص قرعة الحج 1445 رابط فحص قرعة الحج 2024

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.