رابط فحص قرعة الحج للعام 2023\2024 في غزة، أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة للعام الجاري 2023 والمقبل 2024 في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.

وقال الدكتور عادل الصوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، إن مراسم القرعة العلنية هي قرعة علنية أمام جميع الحضور، وسيتم الاقتراع على 2000 اسم من حجاج بيت الله الحرام، وللعام القادم 2400 حاج.

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قرعة الحج العام المقبل 2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة (المحافظات الجنوبية) للموسم 1444 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وشارك وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري الذي يزور القطاع في الوقت الحالي قادما من المحافظات الشمالية، في مراسم إجراء القرعة الإلكترونية.

وأجرت الأوقاف قرعة الحج 2023 في بث مباشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

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📷 الأسير المحرر كريم يونس: "ﻟﻢ ﺃﺫﻕ ﺑﺮﺗﻘﺎﻝ ﻳـﺎﻓـﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، لكن ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺬﻭﻗﻮه، أﺧﺒﺮﻭﻧﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻃﻌﻢ من ﺍﻟﺠﻨﺔ، فما بالكم برتقال حكورتنا وزراعة أمي وأبوي". pic.twitter.com/oqLZ52olph — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 11, 2023

الحج في غزة

وذكر مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة أن عدد المسجلين هذا العام 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وأوضح أنه سيتم هذا العام اجراء القرعة على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

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