لجنة الجرحى بالمحافظة الوسطى تستعد لإحياء اليوم الوطني للجريح الفلسطيني

عقدت لجنة الجرحى بالمحافظة الوسطى اجتماعاً خاصاً في إطار استعدادها لإحياء اليوم الوطني للجريح الفلسطيني والذي يصادف 13 مارس من كل عام.



وقال إسماعيل الثوابتة رئيس لجنة الجرحى بالمحافظة الوسطى: "إن اللجنة عقدت اجتماعاً خاصاً ووضعت اللمسات الأخيرة لإطلاق وإحياء اليوم الوطني للجريح الفلسطيني"، مبيناً أن اللجنة ستقوم بتنفيذ 700 زيارة لمئات الجرحى بالمحافظة الوسطى، كما هو الحال في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بمشاركة واسعة من قيادة حركة حماس في المحافظة.



وأكد أن اليوم الوطني للجريح الفلسطيني هو مناسبة وطنية عظيمة، نُظهر فيها عِظم التضحيات الكبيرة التي قدمها الجرحى الكرام على طريق معركة النصر والتحرير والخلاص من الاحتلال الصهيوني، مشيداً بما قدمه أكثر من 250 ألف جريح على مدار الصراع مع الاحتلال.



وشدد الثوابتة أن لجنة الجرحى تعلنها بكل وضوح أنها مازالت على العهد والوعد مع الشهداء والجرحى والأسرى، وأنها ماضية في خدمتهم حتى النهاية.