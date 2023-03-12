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قرعة الحجة 2023

بعد انقطاع عودة المكرمة السعودية للحج لذوي الشهداء

بعد انقطاع عودة المكرمة السعودية للحج لذوي الشهداء،
بعد انقطاع عودة المكرمة السعودية للحج لذوي الشهداء،

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بعد انقطاع عودة المكرمة السعودية للحج لذوي الشهداء،، أعلنت الممكلة العربية السعودية عن مكرمة سلمان ولي العهد، عن منح 1000 عائلة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مناصفةً  وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، أن المكرمة ستكون من نصيب أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وسيتم ابلاغهم .

 

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وأكد البكري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت للإعلان عن نتيجة قرعة الحج لموسم 2023: أن فريق الحج هذا العام من غزة والضفة والقدس سيكون واحدًا يمثل شعبنا كافة"

 

 

 قرعة الحج 2023 غزة


نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم السبت قرعة الحج في قطاع غزة لاختيار أسماء الحجاج خلال الموسم الجاري والمقبل 2023 و2024 الموافقين لعامي 1444 و1445 هجري.


جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في قاعة رشاد الشوا وسط مدينة غزة، بحضور الوزير حاتم البكري ومسؤولين بالوزارة.

وسحبت في قرعة العام الجاري 2023 أسماء نحو 2000 حاج لأداء المناسك خلال العام الجاري، بينما جرى اختيار نحو 2400 لأداء المناسك في العام المقبل.

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