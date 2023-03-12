الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس3

إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة

إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة
إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة

الرسالة نت

إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة،، أكدت مصادر خاصة أنه تم إضافة 6000 اسم جديد ضمن االمنحة القطرية.

وأكدت المصادر أنه تم اختيارهم حسب معايرهم على الدخول الموحد دون تسجيل، وأضافت أنه سيتم صرف الدفعة القادمة لهم 

 

روابط ذات صلة: الأونروا تضيف عدد من المستفدي للمساعدات الغذائية

 

المنحة القطرية 100 دولار

 

ويترقب مستفدي المنحة القطرية بكَثب موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، لشهر مارس والذي سيم صرفها نهاية الشهر الحالي.

وخلال الأيام االقادمة سيم رفع كشف أسماء المستفدي من المنحة, ما يقارب 50 ألف اسم

 

 

صرف المنحة القطرية 100 دولار

 

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا

 

روابط ذات صلة: بعد انقطاع.. عودة المكرمة السعودية للحج

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279326

كلمات مفتاحية

غزة الاحتلال الإسرائيلي قطر المنحة القطرية رابط المنحة القطرية رابط فحص المنحة القطرية فصائل المقاومة الفلسطينية 100دولار رابط فحص 100دولار رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس3 إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة 6000 اسم جديد ضمن االمنحة القطرية الدخول الموحد المنحة القطرية 100دولار رابط المنحة القطرية لشهر مارس رابط المنحة القطرية لشهر مارس 3 رابط المنحة القطرية لشهر3 رابط المنحة المنحة القطرية شهر 3 المنحة القطرية لشهر 3 موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس موعد صرف المنحة القطرية لشهر3 رابط فوري لفحص المنحة القطرية رابط فحص 100دولار لشهر3 فحص المنحة القطرية لشهر3

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.