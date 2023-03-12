إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة،، أكدت مصادر خاصة أنه تم إضافة 6000 اسم جديد ضمن االمنحة القطرية.

وأكدت المصادر أنه تم اختيارهم حسب معايرهم على الدخول الموحد دون تسجيل، وأضافت أنه سيتم صرف الدفعة القادمة لهم

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المنحة القطرية 100 دولار

ويترقب مستفدي المنحة القطرية بكَثب موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، لشهر مارس والذي سيم صرفها نهاية الشهر الحالي.

وخلال الأيام االقادمة سيم رفع كشف أسماء المستفدي من المنحة, ما يقارب 50 ألف اسم

صرف المنحة القطرية 100 دولار

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا

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