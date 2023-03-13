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رمضان 2023

 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023. موعد عيد الفطر

 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023. موعد عيد الفطر
 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023. موعد عيد الفطر

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 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023،، إن تحديد نهاية شهر رمضان وهل نهايته ستكون في يوم 29 أو يوم 30 يعتمد بصورة أساسية وبشكل كبير على رؤية الهلال،واستطلاع هلال شهر شوال 1443 وذلك في يوم 29 رمضان يتحدد ما إذا كان هذا اليوم هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم 30 هو المتمم لشهر رمضان. 

 

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 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023. موعد عيد الفطر

 

 

 رمضان 29 يوم أو 30 يوم ؟ فلكيًا

 

 

مع تطور العالم أصبح يعتمد على الحسابات الفلكية بجانب الرؤية بالعين المجردة، حيث يتم القيام بمجموعة من الحسابات الفلكية المعينة التي تحدد بداية الشهر الهجري وانتهائه قبل استطلاع الهلال بالعين المجردة.

.وقد أكدت الحسابات الفلكية في الدول العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم أن شهر رمضان2023 هذا العام سيكون م29 ماعدا بعض الدول العربية. 

 

 

كم باقي على عيد الفطر

سيكون موعد عيد الفطر يوم الأربعاء 21 نيسان 2023.

 

 رمضان 29 يوم أم 30 يوم2023. موعد عيد الفطر

 

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 

صلاة عيد الفطر من أهم الآداب والسنن المؤكدة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يخرج الرجال والسيدات والأطفال لأداء صلاة العيد والاحتفال بطقوس العيد المميزة 6والنصف صباحًا

 

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