شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي على موعد مع الحرية،،من المقرر الإفراج عن الأسير فؤاد الشوبكي اليوم الاثنين بعد اعتقال دام ل17 عامًا.

من هو فؤاد الشوبكي

فؤاد حجازي محمد الشوبكي من مواليد 12 آذار / مارس 1940 في غزة، سياسي فلسطيني، قائد وعضو في حركة فتح.

فؤاد الشوبكي أكبر معتقل في سجون الاحتلال لذلك أُطلق عليه لقب "شيخ الأسرى". وُلد فؤاد الشوبكي في حي التفاح بمدينة غزة، حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة القاهرة، والتحق بحركة فتح وسافر معها إلى الأردن ولبنان وسوريا وتونس.

سيرة فؤاد الشوبكي السياسية

شغل فؤاد الشوبكي منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية، ورئيس بلدية الزهراء، والرئيس الفخري لنادي الزيتون الرياضي ونادي التفاح الرياضي، وسمح الاحتلال له بالعودة عام 1995 بعد اتفاق أوسلو بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

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فؤاد الشوبكي هو المسؤول المالي الأول في السلطة الفلسطينية، ومقرب من الرئيس االراحل ياسر عرفات وعضو في المجلس الثوري لفتح والمجلس العسكري للثورة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

في 12 أكتوبر 1997، تم تعيينه رئيسًا للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة، وفي 3 يناير 2002 نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية أطلق عليها اسم "سفينة نوح" بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة كارين إيه في البحر الأحمر.

وقال الاحتلال:" إنّ السفينة كانت تحمل أسلحة من إيران للفلسطينيين واتهمت رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات والشوبكي بحيازتها".

واتهم الاحتلالى فؤاد الشوبكي بأنه المصدر الرئيسي للمال وتحريك القوارب، فيما نفى فؤاد الشوبكي أيّ مسؤولية عن تمويل السفينة.

أكبر الأسرى سناً.. من المقرر أن يفرج الاحتلال اليوم الإثنين عن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما) من مدينة غزة بعد اعتقال استمر 17 عاما في الأسر#Oscars #yargı #الأهلي_الرياض pic.twitter.com/NnkF7BPEpK — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 13, 2023

ملاحقة السلطة لفؤاد الشوبكي

وفي مارس 2002 نفّذ الاحتلال عملية السور الواقي وفرض حصارًا على مكتب الرئاسة الفلسطيني في رام الله، وطالب خلالها بإقالة فؤاد الشوبكي والفلسطينيين الذين قتلوا وزير السياحة (الإسرائيلي )رحبعام زئيفي.

وكان فؤاد الشوبكي قد اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية بعد ضغوط كبيرة من أطراف عدة ووضعته في سجن أريحا المركزي في مايو 2002، رغم حصوله على قرار بالإفراج عنه من قبل المحكمة الفلسطينية

لم تكترث السلطة الفلسطينية لتاريخه النضالي وفي 14 آذار/مارس 2006، نفّذ الاحتلال عملية عسكرية في مدينة أريحا طوّقت فيها السجن المركزي واعتقلت فؤاد الشوبكي وأحمد سعدات وآخرين ممن تواجدوا في السجن.

وحكم على الشوبكي بالسجن 20 عامًا خُفّضت بعد ذلك إلى 17 سنة. وعانى الشوبكي من عدة أمراض في داخل سجون الاحتلال حيث أُصيب بسرطان البروستاتا ويُشتبه بأنه مصاب بسرطان الكلى، كما أنه يُعاني من أمراض العيون والمعدة وارتفاع ضغط الدم.

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