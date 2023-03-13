موقع حركة حماس ينشر غدا الثلاثاء حوارًا موسعًا مع الشيخ صالح العاروري

ينشر الموقع الرسمي لحركة حماس صباح غد الثلاثاء، حوارا موسعا مع نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري.

ويتضمن الحوار مع العاروري حول تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، والتطورات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، والتصدي لاقتحاماته اليومية.

وسبق أن دعا العاروري جماهير شعبنا المرابط في فلسطين المحتلة إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين، عقب عدوان المستوطنين على بلدات الضفة خصوصا بلدة حوارة جنوب نابلس.

واغتالت قوات الاحتلال، الثلاثاء الماضي، الأسير المحرر عبد الفتاح خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، ومنفذ عملية إطلاق النار البطولية، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

كما نفذ الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، الخميس الماضي، أصيب خلاها 5 مستوطنين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.