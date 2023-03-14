رمضان 2023.. إعلان برنامج رامز جلال (رامز نيفر إند) والقنوات الناقلة، يتساءل العديد من الأفراد عن اسم برنامج رامز جلال الجديد 2023، والذي سيعرض في شهر رمضان حيث طرحت قناة "ام بي سي" البوستر الرسمي للبرنامج.

ومن المقرر أن يشارك رامز جلال في المارثون الرمضاني 2023، في برنامجه الشهير للمقالب بعنوان "رامز نيفر إند".

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رامز جلال رمضان 2023

ظهر رامز جلال في البوستر الثاني الذي عرضته قناة "إم بي سي"، وهو ممسك سلاح في يد وبالأخرى فانوس ويطير في الهواء.

ويُظهر البوستر شخصًا يسقط من أعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

برنامج رامز نيفر إند

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي فيسبوك حيث كتب "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين"

وتابع جلال "بعون الله رامز نيفر إند.. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان".

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر... Posted by Ramez Galal on Thursday, March 9, 2023

ويذكر أن كانت الفنانة نسرين أمين كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت "أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور".

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال

ومن الجدير بالذكر يذكر بأن برنامج مقالب رامز جلال رمضان 2023 الجديد سوف يكون متاحا في شهر رمضان المبارك منذ أول يوم رمضان وحتى أخر يوم في الشهر الكريم.

ذلك على قناة mbc masr 1 و التي يمكن تقوم بضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11938 بالاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500.

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