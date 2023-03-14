إعلان مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، يتساءل الكثير من الأفراد عن عودة المسلسل السوري باب الحارة ضمن المارثون الرمضاني 2023.

ونشرت وسائل إعلامية كواليس وتفاصيل جديدة حول شخصيات مسلسل باب الحارة 13 الذي سيعرض في شهر رمضان 2023.

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مسلسل باب الحارة 13

وفي الجزء الثالث عشر من مسلسل باب الحارة، تنتقل الأحداث من حارة الصالحية إلى حارة الضبع، وتدور الاحداث بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان سوريا دولة مستقلة.

وأتضح من الكواليس أن الجزء 13 من مسلسل باب الحارة الذي سيعرض في شهر رمضان القادم، يصل إلى مرحلة خروج وإزاحة الاحتلال الفرنسي من سوريا.

وعن مصير بعض الممثلين على رأسهم نزار أبو حجر صاحب الدور الكوميدي الشهير "أبو غالب"، سوف يشهد عودة محبوب الجماهير الفنان نزار أبو حجر "أبو غالب".

فيما كشف المنتج أن ذلك جاء بناء على الطلب الكبير من قبل الجمهور أثناء تواصله معهم؛ كي يعرف منهم أفضل النجوم.

وكانت عودة النجمة السورية رباب كنعان إلى التمثيل مجددا من بوابة مسلسل باب الحارة 2023، وهي التي كانت قد ظهرت آخر مرة في مسلسل جميل وهناء الكوميدي.

ونفى المنتج عودة أبو بدر الذي شكل حالة رائعة في التمثيل مع زوجته القوية فوزية طوال الأجزاء المنصرمة، مرجعا ذلك إلى أنه لم يكن يؤدي دورا رئيسيا في العمل، الأمر الذي رفضه المتابعون.

المسلسل السوري باب الحارة

وعاش متابعو باب الحارة ذكريات جميلة لا سيما الأطفال منهم، إذ كان يحظى في السنوات الأولى لعرضه بنسب مشاهدة هي الأعلى في التاريخ، لكن قناة إم بي سي توقفت عن الحصول على حقوقه، وبات يبث مؤخرا على يوتيوب وفيسبوك.

وعرض مشاهد من المسلسل في الجزء الجديد، إذ يبدو أن الفنانة أم زكي الداية سوف تواصل عملها المعتاد في الماضي، إلى جانب زواجها مرة أخرى عقب طلاقها في الثاني عشر، وسط حديثها عن تفاصيل شخصيتها المكررة المحبوبة.

وتتضمن كواليس مسلسل باب الحارة 2023، ظهور وجوه جديدة يرى الكاتب أنها ستساهم في امتاع المتابعين في شهر رمضان، في حين لم يجر الحديث مطلقا عن القنوات الناقلة لهذا العمل الفني السوري.

القنوات الناقلة

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل باب الحارة 13 الجزء الثالث عشر رمضان 2023، عبر شاشة قناة الفضائية السورية، وسوريا دراما، وقناة الجديد اللبنانية.

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