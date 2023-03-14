نشطاء يغردون خلال تظاهرة إلكترونية على وسم #الشعب_يريد_تحرير_الأسير

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، وتنسيقية الإعلام الرقمي الفلسطيني تظاهرة إلكترونية والتغريد على وسم #الشعب_يريد_تحرير_الأسير، وذلك اليوم الثلاثاء فى مقر وزارة الأوقاف الفلسطينية.

جاء ذلك تلبية لنداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من اجرام وارهاب غير مسبوق امام مسمع ومرأى العالم بأسره. ولدعم قضية الأسرى التي تحتاج إلى جهد إعلامي كبير في نقل معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

حيث شارك العديد من النشطاء والمؤثرين والإعلاميين فى هذه التظاهرة الالكترونية، وستستمر هذه الحملة والتغريد عليها لعدة أيام قادمة بهدف إيصال ونقل معاناة الأسرى، وضمان أكبر مشاركة واسعة لهذا الحدث البارز في التفاعل مع قضية الأسرى.







