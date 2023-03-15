 الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنًا في مناطق متفرقة بالضفةِ الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من، مأمون الفروخ، مجاهد الفروخ، أحمد الفروخ، جبر البدوي، ورشاد جرادات من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: مصعب سوقية، محمد أبو سرية، عاصف الغريب، ومحمد أبو عبيد.

أما في نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، أيهم أبو حية، جهاد الأقرع، صهيب خرينو، خليل منصور، ومحمد الأشقر، بعد مداهما منزل ذويهما والعبث في محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال، في رام الله الشاب براء برناط، قسام ياسين، جهاد ياسين من بلعين (غربًا)، والمحرر عبد الله الأردوني، ومهدي البرغوثي من دير أبو مشعل.

وشملت الاعتقالات، الشاب عبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت، والمحرر سامي عطا الله قرب بيت لحم.