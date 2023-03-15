داغي للرسالة: الدعوات التهويدية للأقصى تجاوز خطير

رفض الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين د. علي قرة داغي، الدعوات اليهودية لاقتحامات المسجد الأقصى تحت ستار الاحتفال بأعيادهم، معتبرا هذه الدعوات استفزازا لمشاعر العالم العربي والإسلامي، "وهي رسالة لنا جميعا أنه لا يجوز أن تصمتوا".

وقال داغي لـ"الرسالة نت": "إنّ هذه الدعوات هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء في القيم والأخلاق، في سبيل تعزيز استيطانها واحتلالها".

وشدّد على أنّ هذه رسالة لكل الدول العربية والعالم الحر، "أن دولة الاحتلال لا مانع لها بتجاوز كل المحرمات من أجل ترسيخ استيطانها وأهدافها التهويدية".

وأشار داغي لضرورة التحرك العالمي والإسلامي في سياق رفض هذه الدعوات، "وعدم البقاء في خانة التفرج"، بحسب قوله.

ولفت داغي لإجراءات الاحتلال شبه اليومية في التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى من جهة، واستمرار الاقتحامات من جهة ثانية، "وهي قضايا لا يجوز الصمت عنها بالمطلق".

ومنذ أيام، بدأت منظمات "الهيكل" المزعوم بحشد أنصارها لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى في التاسع من أبريل القادم؛ للاحتفال بأعياد الفصح التي تترافق مع شهر رمضان المبارك.

وأكّد مروان عيسى نائب قائد أركان المقاومة، أنّ أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وأضاف عيسى الذي يشغل نائب قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في تصريحات لفضائية الأقصى، "أننا نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس؛ لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".