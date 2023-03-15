54 عملا مقاوما بالداخل المحتل خلال فبراير الماضي

نفّذ نشطاء فلسطينيون 54 عملاً مقاوماً بالداخل المحتل خلال شهر شباط/فبراير المنصرم.

وتنوعت العمليات ما بين 11 مظاهرة، و4 فعاليات شعبية، و38 رباطا في المسجد الأقصى، وحرق مركز شرطة، وإطلاق مفرقعات نارية، إضافة إلى مواجهتين وصدام مباشر مع الاحتلال.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد سجلت الجليل المحتل أعلى وتيرة لأعمال المقاومة في مدن ومناطق الداخل المحتل، بواقع 11 عملاً مقاومًا.

وسجّل "معطى" 111 انتهاكا وجريمة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وتنوعت انتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه في الداخل المحتل، حيث بلغت عمليات الاعتقال 24 عملية، و4 عمليات اعتداء، و26 تضييقا وتمييزا عنصريا، و6 عمليات، و4 عمليات إبعاد، و6 جرائم تضييق وتمييز عنصري.

يُضاف إلى ذلك 8 عمليات اقتحام وتدنيس مقدسات والمنع من السفر، و33 محاكمة تعسفية، و4 عمليات تجريف أراض، ومصادرة أموال، ومحاولة استدراج وتضليل للإسقاط في شباك التعاون الأمني مع الاحتلال.

بالتزامن مع ذلك، استمرت سلطات الاحتلال في عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 23 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

وتعتبر منطقة النقب المحتلة الأكثر تعرضا للانتهاكات (الإسرائيلية) بواقع 29 انتهاكاً، تليها مدينة عكا المحتلة بواقع 19 انتهاكاً.

ونفّذ نشطاء فلسطينيون 53 عملًا مقاومًا بالداخل المحتل ، خلال شهر كانون الثاني/يناير المنصرم، وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".