أوقاف القدس: نُنسق للهدوء بـ(الأقصى) في رمضان

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، إنّ هناك تنسيقا مع الأردن للحفاظ على الهدوء داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ونقلت محطة أخبار "المملكة" الأردنية عن الخطيب، اليوم الأربعاء، أن وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، وجّه لتسخير الإنفاق المالي لتلبية احتياجات المسجد الأقصى والمصلين خلال شهر رمضان.

وطالب الخطيب بعدم المساس بالمصلين في المسجد الأقصى حفاظا على شعورهم الديني وكل ما يتعلق بعبادتهم، وإبعاد المستوطنين المقتحمين عن المسجد.

وأكد أنه يعمل مع أوقاف القدس ألف متطوع داخل ساحات المسجد الأقصى؛ لترتيب دخول وخروج المصلين على أبواب المسجد منعا للازدحام.

ورجّح الخطيب دخول المسجد الأقصى يوميا 200 ألف – 250 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وخارج فلسطين منذ صلاة الفجر حتى التراويح، حيث يرتفع عدد المصلين في أيام الجمعة.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب مظلات للمصلين، وعمل برامج دينة متكاملة، إضافة لتأمين إفطارات وسحور للمصلين.

وتبذل السلطة الفلسطينية والأردن ومصر جهودا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على (إسرائيل) لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها التصعيدية خلال شهر رمضان.