14 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وتعطيل آليات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم عسكر، والمتمركزة على جبل جرزيم في نابلس.

واستهدف المقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في بلدة دورا بالخليل، وقوات الاحتلال في مستوطنة "حومش" في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، وحطموا مركباتهم، فيما تعطلت آلية للاحتلال.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.