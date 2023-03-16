الزينة الرمضانية.. تقليعات جديدة يستغلها الغزيون للفرح

في السنوات الأخيرة، أصبحت زينة شهر رمضان عادة غزية تتنافس الغزيات على تجهيزها باستخدام خامات وأدوات حديثة ومبتكرة.

داخل محلات الأواني المنزلية والزينة الرمضانية، تتهافت النساء على شراء كل ما هو جديد بتصميم رمضاني مميز، فالأطباق والأكواب وشرشف الطاولة بذات النسق الرمضاني.

وتطور الأمر حتى أصبحت الملابس مزينة بنقوش رمضان، وتصر الفتيات وأمهاتهن على اقتنائها حتى لو كانت بسعر غال.

لعقود طويلة كانت الزينة الرمضانيةُ بسيطةً، تقتصرُ على فانوسٍ صغير ملون يقتنيه الأطفالُ لسنوات، وبعد تناولِ الإفطار يخرجونَ بصحبةِ ذويهم إلى الشوارع يلهون بالألعاب النارية، أو التقليدية، التي تناقلوها منذ زمن وهي إشعال "سلك الجلي" فضي اللون ليدوروا به ضاحكين.

في السنوات الأخيرة تبدلت كثير من الطقوس، بفعل سرعة ما يصلهم من تطورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن مختلف البلاد الإسلامية، فأصبحت الطاولة الرمضانية كما تتزين بالأطباق الجديدة، أيضا تدمج بشكل متناسق ما بين الزينة السعودية والمصرية والليبية والمغربية على طاولة واحدة.

حتى أن الفانوس في غزة كسر الحصار وبات يشبه كل ما هو حديث، يتم تجديده وصناعته بحرفية عالية لمواكبة التطور، ويعتبر الغزيون استعداداتهم للشهر كريم تعبيرا عن فرحتهم لاستقبال رمضان، فهم يبحثون عن أي فرصة للفرح في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

داخل محل لبيع الأدوات المنزلية في حي الرمال يقف العامل معتصم إبراهيم يلبي طلبات الزبائن فهذه حاله منذ شهر كما يقول (للرسالة نت)، مضيفا: قبل شهر ونصف بدأت بتجهيز المحل ووضع كل ما هو جديد يتعلق بشهر رمضان من مفارش وأواني منزلية وفوانيس.

ويحكي أن أسعارها في متناول الجميع لكن بسعر أعلى من السابق، كونه موسم ينتظره التجار طيلة العام لتحقيق أرباح لتعويض الخسائر بفعل تكدس البضائع.

ويشير إلى أن زبائنه من الموظفين، لذا أسعاره تناسبهم لشراء احتياجات المنزل والهدايا التي يقدمونها عند زيارة الأرحام، وعدد منهم يشتري بالدين ويسدد وقت الراتب كون فاتورته قد تتجاوز الألفي شيكل.

أما صاحبة مشروع أسيل للمطرزات سحر حرز الله، فقد استغلت الموسم الرمضاني لدمج التراث الفلسطيني مع الفوانيس والمفارش، وصنعت العشرات من الفوانيس التي تحمل أسماء مختلفة، عدا عن المساند المطرز عليها رمضان كريم.

تقول حرز الله (للرسالة نت) إن ما دفعها لتطبيق فكرتها على الفانوس الرمضاني هو محاولة لابتكار شيء جديد ومميز، فلاقت إقبالا كبيرا منذ الإعلان عن مشغولاتها وانهالت عليها الحجوزات، منهم يرغب بتطريز اسمه على فانوس رمضان، وأخرى تطلب مسندا بنقلة فلسطينية مميزة وعبارة رمضان كريم يتوسطه.

وعن الأسعار، خاصة أن شغل التطريز سعره مرتفع، أكدت أن منتجاتها الرمضانية المطرزة بمتناول الجميع وبدليل الإقبال للحصول على زينة بطابع رمضاني.

ومع أن نصف سكان قطاع غزة يعانون الفقر، إلا أنهم يبحثون بإمكانياتهم المادية المحدودة عن فرصة للفرح بشهر الرحمة والمغفرة.