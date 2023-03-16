الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، عدداً من الفلسطينيين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في محافظة جنين.

وداهم جيش الاحتلال عدد من المنازل في محافظة جنين، قبل أن يقوم باعتقال 5 شبان، وجرى اقتيادهم إلى مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشقيقين أوس ومحمد ربيع أبو الوفا، والشقيقين داود وسليمان محمد نصار من جنين، إلى جانب اعتقال حلمي مطيع أبو الوفا، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بيت جالا غرب بيت لحم، وهو نور الدين بسام جواريش (30 عاماً)، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منزل والده.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين برام الله، وداهمت منازل عدة، وقامت بالعبث بمحتوياتها، إلى جانب تحطيم مركبة والاعتداء على صاحبها بحجة مشاركته في استقبال والد الشهيد معتز الخواجا، عند تحرره من سجون الاحتلال قبل يومين.

وضمن تواصل أعمال المقاومة، تصدى مقاومون وشبان ثائر، الليلة الماضية، لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها لمدينة نابلس والمنطقة الشرقية فيها، أثناء تأمينها اقتحام المستوطنين لمنطقة (قبر يوسف).

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، وأمطر خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، واستهدفوها بالعبوات محلية الصنع والأكواع المتفجرة.

حرية نيوز