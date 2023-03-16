تعرف على ضيوف برنامج رامز نيفر إند في رمضان 2023، ينتظر الكثير من الأفراد عرض برنامج رامز جلال والذي اشتهر ببرامج المقالب في رمضان.

وأعلن الفنان المصري رامز جلال عن ضيوف برنامجه الجديد رامز نيفر إند والذي سيعرض في رمضان 2023، على فضائية "أم بي سي" مصر.

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ضيوف برنامج رامز جلال

اعتاد الفنان المصري رامز جلال من خلال برنامجه على استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وذلك كان سبباً في نجاح برنامجه.

أما عن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال " رامز نيفر إند " في رمضان 2023 تتضمن الأسماء التالية النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الفنانة المصرية ياسمين صبري، الإعلامية المصرية ياسمين عز.

والفنانة المصرية نسرين أمين، مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا.

بالإضافة إلى لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، والحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين.

رامز جلال رمضان 2023

ظهر رامز جلال في البوستر الثاني الذي عرضته قناة "إم بي سي"، وهو ممسك سلاح في يد وبالأخرى فانوس ويطير في الهواء.

ويُظهر البوستر شخصًا يسقط من أعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

برنامج رامز نيفر إند

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي فيسبوك حيث كتب "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين"

وتابع جلال "بعون الله رامز نيفر إند.. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان".

ويذكر أن كانت الفنانة نسرين أمين كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت "أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور".

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