هنية: المقاومة بالضفة هدف استراتيجي والسلطة تساعد الاحتلال بالقضاء عليها

أكدّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة في الضفة المحتلة هي هدف استراتيجي، وستبقى مستمرة في جميع مناطق الوطن حتى زوال المحتل.

وقال هنية في مؤتمر "آفاق جديدة جزائر منشودة"، إنّ " العدو الصهيوني بالتعاون والتنسيق مع السلطة يحاول القضاء على المقاومة الفلسطينية".

وأضاف: " نشهد تصاعدًا للمقاومة المسلحة واستئناف الدورة الجهادية الجديدة على أرض في فلسطين وخاصة في الضفة المحتلة".

وأشار إلى أن مهندسو القسام صنعوا صواريخ تصل إلى عمق الكيان رغم الحصار والعدوان لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة.

وذكر هنية أن الكيان الصهيوني يعيش في أسوأ أحواله وأزماته السياسية كبيرة جدًا وهي غير مسبوقة.

وأكدّ تمسك حركة حماس باتفاقية وإعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، متابعا: "ستبقى الجزائر حامية لهويتها الوطنية والإسلامية وداعمة للقضية الفلسطينية".

وختم هنية بالقول: "الشعوب العربية والإسلامية كافة محبة للقضية الفلسطينية والمقاومة، والجزائر أكثر حبًا لفلسطين".