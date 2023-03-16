القسام للاحتلال: واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهداء جنين، وعلى رأسهم القائد القسامي المجاهد يوسف صالح شريم، الذين اغتالتهم قوات الغدر الصهيونية في جنين مساء اليوم.

وفي بيان صدر عن الكتائب، أكّدت فيه أن قافلة الشهداء تمضي، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله وآخذين بأسباب النصر، معذرين إلى الله في زمن تخلى عنهم فيه القريب والبعيد، يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية والعزة والكرامة.

وأكّدت الكتائب: " إذا ظن المحتل أن تصعيد عداونه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى".

وعاهدت الكتائب الشهداء أن تواصل "الدرب الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، وستبقى دماء الشهداء وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب".