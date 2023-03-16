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الأردن يدين جريمة الاغتيال في جنين

الرسالة نت - وكالات

أدانت المملكة الهاشمية الأردنية، جريمة الاحتلال (الإسرائيلي) الأخيرة في مدينة جنين، وطالبت بضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تابعته "الرسالة نت" اليوم الخميس: "ندين استمرار الاقتحامات (الإسرائيلية) للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم".

وشددت الخارجية الأردنية على ضرورة وقف (إسرائيل) كافة الإجراءات والاعتداءات الأحادية بحق الفلسطينيين، مطالبةً بحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة.

واغتالت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من قادة المقاومة، وأُصيب 23 آخرون برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين شمال الضفة الغربية.

والشهداء هم: يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عامًا)، والفتى عمر محمد عوادين (16 عامًا)، ولؤي خليل الزغير (37 عامًا).

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