الأسرى يقررون حرق غرف بأقسام السجون ردًا على الإجراءات العقابية

قرر الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) تصعيد خطواتهم التصعيدية في اليوم الـ32 على التوالي، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة سياسات الوزير (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن الأسرى قرروا حرق غرف في أقسام السجون ردًا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم.

كما تتمثل خطوات الأسرى اليوم الجمعة في إغلاق الأقسام في السجون، وإرباك ليلي الساعة التاسعة مع هتاف "حرية.. حرية".

وبالتزامن مع خطوات الأسرى التصعيدية، تواصل إدارة سجون الاحتلال قمعها بحق الأسرى، إذ اقتحمت قوات القمع، صباح الخميس، قسم (3) الجديد في سجن (نفحة)، وقامت بعمليات تفتيش واسعة، لمجموعة من الغرف.

وتتكثف الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كافة الميادين، على المستويين الشعبي والرسمي.

كما يواصل الأسرى حالة التعبئة تزامناً مع خطوات العصيان المفتوحة، وصولاً إلى الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وشرع الأسرى في 14 فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".

المصدر: وكالة صفا