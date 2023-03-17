إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ونصرة للأسرى وتأكيد مواصلة السير على طريق الشهداء.



ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا أعقبها أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين، وانطلقت مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطن.



واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت مسيرة حاشدة نحو الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة بيت دجن، إحياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شيخ المقاومة الشعبية الشيخ عاطف حنايشة.



وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة، استشهد خلالها الشيخ عاطف حنايشة وأصيب العشرات من المواطنين برصاص الاحتلال.



وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سبسطية شمال نابلس، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال البلدة.

واقتحم عشرات المستوطنون منطقة نبع قرية قريوت جنوب نابلس بحماية من قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات، استهدف خلالها جنود الاحتلال منازل المواطنين بالقنابل الغازية.



واستهدف المقاومون مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.



وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال أحد مداخل بلدة اللبن الغربي غرب رام الله، وأصيب عدد من المواطنين خلال قمع الاحتلال الوحشي مسيرة ضد بؤرة استيطانية في القرية.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.



وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مفرق بلدة الرام شمال القدس.



وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.