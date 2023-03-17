نافعة: تنسيق السلطة مع الاحتلال خيانة تاريخية لن تغتفر

أكّد د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار السلطة في تنسيقها الأمني والسياسي لم يعد مفهوما لأحد، بعدما تخلى الاحتلال عن أي عهد أو التزام تجاه العملية السياسية.

وقال نافعة لـ"الرسالة نت": إن السلطة لم يعد لديها سوى الالتزام الوطني بالإعلان الواضح والصريح عن قطع كافة الالتزامات الأمنية والسياسية التي انتهكتها دولة الاحتلال.

وأوضح أن استمرار السلطة في التنسيق الأمني ورفضها الالتزام الوطني؛ يعني خيانة تاريخية لن تغتفر.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تدرك أكثر من غيرها أن الرهان على قمة شرم الشيخ مجرد وهم وسراب، وتخريب للبيت الفلسطيني بدلا من إعماره.

ودعا نافعة السلطة لتعزيز صفوف الشعب الفلسطيني في لحظته التاريخية.