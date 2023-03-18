إليك موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2.. ما قصة مسلسل ميلاد الفجر 2؟

إليك موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2.. ما قصة مسلسل ميلاد الفجر؟، يتساءل الكثير من الأفراد عن موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2 والذي سيبث في رمضان 2023.

سنقدم لكم من موقع "الرسالة نت" قصة مسلسل ميلاد الفجر 2 وموعد عرضه في رمضان 2023، والذي سيشارك ضمن المارثون الرمضاني.

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قصة مسلسل ميلاد الفجر2

مسلسل ميلاد الفجر الجزء الثاني حافل بالقصص والحكايات المؤثرة السعيدة والحزينة من واقع الشعب الفلسطيني ومن داخل البيوت الفلسطينية.

ويتحدث عن دور المرأة الفلسطينية في النضال و في العمل إضافة الى جميع شرائح المجتمع الفلسطيني من مثقفين ومتعلمين وصناع وفلاحين.

مسلسل ميلاد الفجر 2 هو مسلسل تاريخي ثوري في قالب درامي كبير، يناقش قضايا وطنية مهمة وقعت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، كما تدور أحداثه في فلسطين والشتات.

و تدور قصة مسلسل ميلاد الفجر 2 "انــتــفــــاضـــة" حول انتفاضة الأقصى؛ كونها تشكل جزءاً كبيراً من محطّات الحقبة التاريخية للقضية الفلسطينية.

بدءً من دخول رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق (أرئيل شارون) المسجد الأقصى، واستشهاد الطفل محمَّد الدرَّة والكثير من القضايا.

موعد مسلسل ميلاد الفجر2

وسيتم عرض مسلسل ميلاد الفجر الجزء الثاني في تمام الساعة العاشرة ليلاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2023، عبر قناة القدس اليوم الفضائية.

مسلسل ميلاد الفجر 2 يهدف لإيصال الرواية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، ويخوض (حرب الرواية) مع الاحتلال الذّي يحاول تشويه صورة مجتمعنا الفلسطيني ومقاومته، وقلب الحقائق، وتزوير التاريخ، ودس السم في العسل.

كما يُرسل مسلسل ميلاد الفجر2 عدّة رسائل اجتماعية وإنسانية مهمّة للجماهير من خلال بعض الشخصيات والأحداث التي توضّح واقع المجتمع (الإسرائيلي) بكافة أطيافه وخلفياته القومية، ويسلط الضوء على حياة الضباط وأبنائهم وعوائلهم، وكل ما يدور خلف المؤسسة العسكرية والأمنية.

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