مقتل فلسطيني بـ (إطلاق نار) في الداخل المحتل

قُتل شاب فلسطيني، في العشرينيات من عمره، مساء اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة "الرامة" بمنطقة الشاغور في الداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وأوضحت مصادر محلية، أن الجريمة ارتكبت قرب مدرسة ابتدائية في الرامة، إذ أصيب على إثرها الضحية بالقسم العلوي من جسده.

وذكرت المصادر أن طاقمًا طبيًّا من "نجمة داود الحمراء" قدّم عمليات الإنعاش للضحية قبل أن يعلن عن وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد المُسعف فخري أرناؤوط: "مع وصولنا إلى المكان كان الشاب فاقدًا للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ عانى جروحًا في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

ويشهد الداخل الفلسطيني المحتل تصاعدًا خطيرًا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن إلى 32 قتيلًا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل 109 قتلى، بينهم 12 امرأة. وفي عام 2021 وُثّق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.