مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة ، يتضمن جدول مباريات اليوم مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، وكأس الاتحاد الأفريقي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدوري المصري.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد كريستال بالاس

سيعقد الاجتماع في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي ، على شاشة BN Sports HD Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا

سيعقد الاجتماع في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي ، على قناة BN Sports HD 1.

أوساسونا ضد فياريال

سيعقد الاجتماع في الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي ، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة، على قناة BN Sports HD 1.

ريال سوسيداد ضد إلتشي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

خيتافي ضد أشبيلية

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برشلونة ضد ريال مدريد

يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبريميم 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي، 2:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

فيورنتينا ضد ليتشي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.

تورينو ضد نابولي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

لاتسيو ضد روما

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

انتر ميلان ضد يوفنتوس

يأتي ديربي انتر ويوفي في أقوى مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ماينز ضد فرايبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

اجاكسيو ضد موناكو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت أبو ظبي، 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مونبلييه ضد كليرمون فوت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 7.

تروا ضد ستاد بريست

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

ستراسبورج ضد أوكسير

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

نيس ضد لوريان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

باريس سان جيرمان ضد رين

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:05 بتوقيت أبو ظبي، 7:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:05 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ستاد ريمس ضد مارسيليا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرن روفرز

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت أبو ظبي، 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 2:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برايتون ضد غريمسبي تاون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:15 بتوقيت أبو ظبي، 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مانشستر يونايتد ضد فولهام

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية

المقاولون العرب ضد حرس الحدود

يقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.