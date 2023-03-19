الشبيبة الفتحاوية تدعو قيادة السلطة لمقاطعة قمة شرم الشيخ

دعت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية المحتلة، قيادة السلطة إلى مقاطعة قمة شرم الشيخ الأمنية التي ستقعد اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

كما وجهت دعوة في بيان صدر عنها مساء أمس السبت "أبناء شعبنا والفصائل والقيادة للقاء في ساحة الفعل والمقاومة، والالتفاف حول حقوقنا الوطنية".

وقالت الشبيبة:"دماء أبناء شعبنا التي استبيحت في مجازر جنين ونابلس وحوارة هي رد حكومة الاحتلال على قمة العقبة التي عقدت قبل أسابيع".

وأضافت أن الاحتلال يحاول شراء الوقت من وراء هذه اللقاءات، لقتل المزيد من أبناء شعبنا واقتلاعنا من أرضنا من خلال الاعلان عن بناء مستوطنات جديدة كل يوم.