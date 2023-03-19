بث مباشر| وقفة احتجاجية بغزة للمؤتمر الشعبي رفضا لاجتماع شرم الشيخ

نظم المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون وقفة جماهيرية حاشدة في مدينة غزة رفضا لاجتماع شرم الشيخ المزمع عقده اليوم لمواجهة المقاومة الفلسطينية المتنامية في الضفة والقدس.

وقفة احتجاجية لمؤتمر الشعبي رفضا لقمة شرم الشيخ #مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن وقفة احتجاجية لمؤتمر الشعبي رفضا لقمة شرم الشيخ #نابلس #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج‎ on Sunday, March 19, 2023

وكان المؤتمر قد عبر رفضه وإدانته للقاء شرم الشيخ ونتائجه، داعيًا لأوسع اصطفاف في موقف شعبي وجماهيري في كل التجمعات الفلسطينية لمواجهة هذا النهج والمخاطر المدمرة التي يحملها.

وطالب المؤتمر في بيان له أمس السبت بممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والجماهيري لإجبار الفريق المعزول والذي يفتقد لاية شرعية شعبية على التراجع و الامتثال لإرادة الشعب الملتفة حول المقاومة وإجباره على العودة للشعب لانتخاب مجلس وطني فلسطيني يعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية دورها الوطني وقيادة نضال الشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وقال "يواصل فريق أوسلو ذات النهج الذي جلب لشعبنا كل هذا الدمار على مختلف الأصعدة الوطنية والسياسية والاقتصادية والأمنية والقيمية، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب وممعناً في نهج التبعية والتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الذي يرتكب مجزرة تلو أخرى بحق أبناء شعبنا".

واعتبر أن المشاركة في لقاء شرم الشيخ تهدف لاستكمال حلقات المؤامرة ويشكل غطاء لحكومة الإحتلال المتطرفة للإستمرار في جرائمها، موضحًا أنه كان الأولى "بالقيادة المتنفذة إدراك المتغيرات الإقليمية والدولية والاستجابة للإرادة الجماعية الفلسطينية والشروع بخطوات جادة لمقاطعة وعزل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بفرض العقوبات عليها".

وذكرت "أن لقاء العقبة لم يحق التهدئة ولا أوقف العدوان والاستيطان والجرائم الإسرائيلية ، وتشكل المشاركة في شرم الشيخ خطوة متقدمة في تجاه تحويل السلطة إلى أداة طيعة للاحتلال تقوم بقمع المقاومة وبؤرها ومقاوميها بايد فلسطينية مقابل رشى مالية في مشروع ما يسمى بالسلام الاقتصادي".

ودعا المؤتمر لأوسع مواجهة جماهيرية شعبية تفرض التراجع عليه وتشق الطريق أمام استعادة وحدة الشعب للوقوف إلى جانب الأسرى، ودفاعًا عن الأرض والقضية ولانتخاب قيادة موثوقة تحمي وتساند المقاومة وتكون بمستوى التحديات والتضحيات التي يقدمها الشعب، ويفتح الباب أمام انجاز حقوقه في العودة والتحرر والاستقلال.