إصابة مستوطنين إحداهما خطيرة بعملية إطلاق النار في حوارة

أصيب مستوطنان، مساء الأحد، في عملية إطلاق نار من مسافة صفر على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المنفّذ استشهد.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أُصيبا في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس، وانسحب المنفذ بسلام سيرًا على الأقدام، واستخدم سلاح "كارلو".

كما تجنّب منفذ العملية إطلاق النار تجاه أطفال كانوا في مركبة المستوطنين.

وأوضحت مصادر أن أكثر من 20 رصاصة أصابت مركبة المستوطنين المستهدفة في حوارة جنوب نابلس، ما أدى لإصابة مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة.

وانطلقت دعوات شبابية لحذف تسجيلات كاميرات المراقبة وإيقاف الكاميرات، والتأهب لهجمات المستوطنين المحتملة عقب عملية حوارة البطولية.

وأغلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) معظم الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس عقب عملية إطلاق النار في حوارة.

فيما أشارت مصادر إلى أن عملية إطلاق النار في حوارة نُفذت بالقرب من مكان عملية "عبد الفتاح خروشة"، التي قتل فيها مستوطنان قبل شهر تقريبًا تزامنا مع لقاء "العقبة" الأمني.

وتأتي عملية إطلاق النار، اليوم، في بلدة حوارة تزامنا مع لقاء "شرم الشيخ" الأمني الذي تشارك فيه السلطة الفلسطينية وسط رفض فلسطيني شعبي وفصائلي للقاء والمشاركة فيه.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.



