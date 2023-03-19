إصابتان إحداهما خطيرة بعملية إطلاق النار في حوارة

أصيب مستوطنان اثنان بجروح وُصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، عصر الأحد، في عملية إطلاق نار بطولية في مدينة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن مسلحًا فلسطينيًّا أطلق النار من مسافة قريبة على مركبة للمستوطنين في حوارة، وانسحب من المكان بعدما أصاب مستوطنين بجراح، جراح أحدهما خطيرة.

وتأتي عملية إطلاق النار البطولية بعد ساعات من اجتماع شرم الشيخ، كما حدث في عملية حوارة التي جرت بالتزامن مع لقاء العقبة، وهي بمثابة رسالة من الشعب الفلسطيني على رفض هذه اللقاءات وفشلها السريع.



