هل سيتم صرف شيكات الشؤون قبل رمضان2023،، يقبل الناس على البحث عن موعد صرف شيكات الشؤون لشهر3 مارس2023، ،بعد إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موعد صرف دفعة ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين.

موعد صرف شيكات الشؤون لشهر مارس

صرح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل مع وزارة المالية على صرف دفعة مالية من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة والفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، أو قبله.

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وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن تأخير صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب الظروف المادية إلى تمر بها الحكومة، نتيجة الاستقطاعات (الإسرائيلية) لأموال السلطة الفلسطينية.

وقال: " إن إضافة العديد من البرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة والتي جرى مسح لها في شهر أكتوبر الماضي، لتقديم مساعدات عينية خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف إلى أنه للعام الثاني على التوالي، لم تعد تتعامل وزارة التنمية مع الإفطارات الجماعية، وأصبحوا يستبدلونها بمساعدة الأسر الأكثر فقرًا سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة ، أو القدس ، بتمويل مباشر من الموازنة العامة، أو الشركاء.

موعد صرف شيكات الشؤون لشهر مارس

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج مع بداية شهر رمضان المقبل 2023.

ولم تتلق الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2022 أي دفعة مالية من المخصصات المقررة لهم.

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يشار إلى أن 116 ألف أسرة تستفيد من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، وتُصرف بمبالغ مختلفة وفق محددات مُعلنة.

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