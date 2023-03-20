تحقيق يكشف أكاذيب الاحتلال حول استشهاد وليد الشريف بالأقصى

كشف تحقيق إخباري أميركي، أن الشاب وليد الشريف (21 عامًا) من سكان بيت حنينا الذي استشهد في مايو/ أيار 2022 متأثرًا بجروح أصيب بها قبل شهر من تاريخ استشهاده، بعد اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، قد استشهد بفعل رصاص تلك القوات وليس كما ادعت بفعل نوبة قلبية.

ووفقًا للتحقيق الإخباري الذي بثته قناة Vice News الأميركية، فإن الشريف من سكان بيت حنينا أصيب برصاصة مطاطية وسقط أرضًا ولم يستطع حماية رأسه الذي ارتطم في أرض باحات الأقصى، حيث تمكن الخبراء الذين شاركوا في التحقيق من ربط 3 عيارات مطاطية أطلقها عناصر شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) خلال اقتحام المسجد، ما أدى لإصابة الشريف حينها.

وادعت شرطة الاحتلال بعد الحدث مباشرة أن الشريف مريض بالقلب وتوفي نتيجة نوبة قلبية، وهو الأمر الذي نفته عائلته حينها.

واستخدمت القناة الأميركية خبراء الميكانيك الحيوية البشرية وخبراء الصوت والفيديو، الذين قاموا بتحليل مقاطع فيديو التقطت في الحدث، وأظهر تحليل حركات جسد الشريف لحظة سقوطه عدم وجود احتمال تعرضه لنوبة قلبية أو حالة طبية أخرى، وأن طريقة سقوطه تظهر بما لا يدع مجالًا للشك أنه قد أصيب برصاصة مطاطية، وأنه لا يوجد أي سبب طبي يمكن أن يتسبب بسقوطه بهذه السرعة وفقدان الوعي، ولا يمكن أن يكون تعثر أثناء الركض لأنه لم يتصرف بشكل غريزي لوقف لحظة سقوطه بحماية رأسه بيديه، كما أظهر الخبراء وجود 3 طلقات مطاطية أطلقتها الشرطة (الإسرائيلية) على الشريف على بعد 44 مترًا منهم.

وقال قائد شرطة الاحتلال في البلدة القديمة إنه قد يكون سقط نتيجة إصابته بالصرع، فيما قال وزير الأمن الداخلي السابق عومير بارليف إنه لا يستبعد إصابته برصاص قناص لكن لم يكن سببًا للوفاة.

ووفقًا لصحيفة هآرتس التي نشرت التحقيق الأميركي، فإنه في عام 2014، استبدلت شرطة الاحتلال الكرات الإسفنجية المطاطية الزرقاء الناعمة نسبيًا بأخرى سوداء صلبة تسبب إصابات أكثر خطورة، ومنذ بدء استخدامها أصيب العشرات بينهم أطفال ومنهم من فقدوا عيونهم، وإحداها على الأقل تسببت باستشهاد فلسطيني.

وتقول الصحيفة: إن شرطة الاحتلال في السنوات الأخيرة علمت أن استشهاد أي فلسطيني في الأقصى سيؤدي إلى تفاقم الأحداث والمواجهات، ولهذا السبب أصرت الشرطة أن الشريف قتل بسبب إصابته بنوبة قلبية وأنه كان يعاني من مرض في القلب، لكن عائلته لم تتسلم أي وثائق طبية.

المصدر: القدس