مرور غزة: أعددنا خطة مرورية متكاملة لشهر رمضان

أكّد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، أن الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك جاهزة لتدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الفضيل؛ لضمان توفير بيئة مرورية آمنة وسلسة.

جاء ذلك خلال اجتماع العميد شحادة ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب مع مدراء الدوائر والأفرع لمناقشة عدة نقاط تهدف لضبط الحالة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار شحادة إلى أن الخطة تهدف للحد من الازدحام والكثافة المرورية، وتسهيل انسياب الحركة المرورية في أوقات أداء الشعائر الدينية والإفطار، وتعزيز الانتشار لأفراد شرطة المرور على الطرقات والمفترقات على مدار اليوم والتعامل الفوري مع حالات الازدحامات.

وأضاف العميد شحادة، أن إدارة شرطة المرور تحرص على تنفيذ كافة الخطط والبرامج والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي المروري وتحقيق السلامة المرورية للمواطنين وسائقي المركبات بأنواعها المختلفة، عبر التواجد المكثف والمستمر لشرطي المرور في الطرقات والمفترقات والأسواق وأمام المستشفيات لاسيما في الأوقات المسائية عقب الإفطار.

ودعا شحادة كافة السائقين والمواطنين إلى الالتزام بقوانين السير والمساعدة في ضبط الحالة المرورية من خلال الانصياع للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن شرطي المرور.