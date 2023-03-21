قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تصدى خلالها المقاومون لاقتحام نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من المحورين الغربي والجنوبي الغربي، وتمركزت في حي المريج وشارع تل، وداهمت منزل الأسير الجريح أسامة الطويل، واعتقلت شقيقيه خالد ومؤمن، والشاب عمرو فطوم.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الغربية لمدينة نابلس، واشتبكت معها بالرصاص.

كما واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، تشديد إجراءاتها عند مداخل ومخارج نابلس، وسط انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مناطق متفرقة وخاصة بلدة حوارة.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على استمرار إغلاقها في حوارة جنوب نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد باسم كتانة (24 عاما)، وجمال أسامة العيسة (26 عاما) من بلدة الدوحة غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب زيد سمير صدوق (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان علي الجعبري، ومجد رائد فريحات، وأحمد ياسر أبو الهيجا بعد اقتحام بلدة اليامون ومداهمة منازل ذويهم، وسط اندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود شيخة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا في البيرة.

وطالت الاعتقالات الشاب أمير الكسواني من بلدة عناتا، وبلال وقسّام حلبية من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة.