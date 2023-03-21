الاضطرابات تلاحق نتنياهو إلى بريطانيا

علقت في مناطق مختلفة من العاصمة البريطانية "لندن"، لافتات مناهضة لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يصل الخميس إلى البلاد.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن اللافتات التي علقت في الشوارع ومترو الأنفاق، وكانت باللغتين العبرية والانجليزية، حملت عبارات منها "لا تتوقع عطلة نهاية أسبوع هادئة بينما تعيش البلاد في اضطرابات"، بالإشارة إلى ما تشهده (إسرائيل) من احتجاجات على "الإصلاحات القضائية".

وقرر المحتجون في (إسرائيل) محاولة تعطيل سفر نتنياهو من خلال اغلاق طرق محيطة بمطار اللد "بن غوريون".

المصدر: القدس