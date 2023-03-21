15 عملاً مقاوماً في الضفة المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملا مقاوما، من بينها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب عمليتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين لهم.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اندلاع 6 نقاط مواجهة في القدس ورام الله وجنين وقلقيلية وبيت لحم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في سلواد وسنجل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية، عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة اليامون في جنين.

بالإضافة إلى تحطيم مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة والحجارة في سنجل وسلواد برام الله.