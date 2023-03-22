موعد امتحانات توجيهي فلسطين 2023، إليك موعد اختبارات الثانوية العامة 2023 في فلسطين

موعد امتحانات توجيهي فلطسين 2023، إليك موعد اختبارات الثانوية العامة 2023 في فلسطين،، يبحث الآلاف من طلبة الثانوية العامة في فلسطين، حول موعد امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين والمواد المقررة وجدول الامتحانات، استعداداً لهذه المرحلة المصيرية من حياتهم.

موعد امتحانات توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى تبدأ يوم الأربعاء 7 من يونيو 2023، والدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

جدول امتحانات توجيهي 2023

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وزارة التربية والتعليم تعلن نشرة حذف توجيهي 2023 في فلسطين،، الحذف أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 19 مارس 2023 ، عن جدول امتحانات الجولة الأولى من التوجه الفلسطيني 2023 ، كما نشرت الوزارة عمليات حذف التوجه الفلسطيني 2023 لجميع المواد المقررة للطلاب هذا العام الدراسي ، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم نشرة بالإلغاء النهائي في جميع المواد المقررة لطلاب المدارس الثانوية هذا من خلال هذا المقال ، سنعرض المدرسة الثانوية الفلسطينية في عام 2023 ، وفقا للنشرة الواردة من الوزارة.

محذوفات توجيهي فلسطين 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين اليوم عن جدول امتحانات المرحلة الثانوية الفلسطينية 2023 في فروعها العلمية والأدبية والصناعية ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الجولة الأولى لعام 2023 ستبدأ في 7 يونيو 2023 ، بينما ستبدأ امتحانات الجولة الثانية في 11 يوليو 2023 ، وكانت هناك مطالب كثيرة من أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم حول ضرورة الاسترخاء وقد نشرت الوزارة هذه المواضيع حتى يتمكن جميع الطلاب في جميع المدن الفلسطينية من التعرف عليها.