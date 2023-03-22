كوريا الشمالية: إجبارنا على نزع الأسلحة النووية يعني (إعلان حرب)

قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن إجبار الغرب لها على نزع أسلحتها النووية يمثل "إعلاناً للحرب".

وجاءت تصريحات الخارجية الكورية الشمالية بالتزامن مع إطلاق صاروخ "كروز" من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق، وأنها تأتي بعد 3 أيام على عملية إطلاق مماثلة لصاروخ باليستي.

وتشهد الكوريتين صراعاً محتدماً، حيث تجري بيونغ يانغ بين الفينة والأخرى تجارب صاروخية، بينما ترد عليها سول بإجراء مناورات وتدريبات عسكرية في تلك المنطقة.