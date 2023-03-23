25 حالة اعتقال من قطاع غزة منذ بداية العام 2023

اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطيني من قطاع غزة منذ بداية العام 2023، معظمهم جرى اعتقالهم قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقال رئيس مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شابًا خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية باتجاه الداخل من جنوب القطاع وشماله.

وأكد أن مخابرات الاحتلال تستخدم معبر بيت حانون/إيرز كمصيدة للإيقاع بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للتنقل عن الحاجز.

وأشار "الأشقر" إلى أن بوارج الاحتلال الحربية واصلت استهداف الصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم وتحطيمها، حيث رصد اعتقال 6 صيادين منذ بداية العام 2023.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه 193 أسيرًا من قطاع غزة أقدمهم الأسير ضياء زكريا الفالوجي المعتقل منذ عام 1992، ويحرم الاحتلال ما يقارب من نصف أسرى القطاع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات.