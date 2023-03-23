في أول أيام رمضان.. 9 عمليات مقاومة في الضفة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 9 عمليات مقاومة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 4 عمليات إطلاق نار، وعملية تصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجتين حارقتين، واندلاع نقطتي مواجهة.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في باب حطة بالقدس المحتلة، وفي بلدة بيتا في نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال في رام الله وعلى حاجز دوتان في جنين وعزبة شوفة مستوطنة افني حيفتس في طولكرم، بينما تصدوا للمستوطنين بالقرب من مستوطنة حلميش.

وشهدت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، اشتباك مسلح وإطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام عزبة شوفة، وإطلاق النار على مستوطنة افني حيفتس في طولكرم.

كما تم إطلاق النار على سيارة للمستوطنين في رام الله، وعلى قوات الاحتلال في حاجز دوتان في جنين.